L’essentiel de la réforme du régime des nullités en droit des sociétés

La nullité du contrat de société et du contrat d’apport12. L’ordonnance du 12 mars 202513, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, modifie les règles en matière tant de nullité du contrat de société (A) que de nullité du contrat d’apport14 (B).

A – La nullité du contrat de société

Les deux causes de nullité de toutes les sociétés. « La nullité de la société [quelle que soit sa forme sociale ou son objet social] ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés »15. Cette limitation des causes de nullité de toutes les sociétés est d’ordre public, de sorte qu’aucune autre cause, à moins qu’une loi spéciale en dispose autrement16, ne saurait être admise17.

Dès lors, de nombreuses causes de nullité des sociétés ont été supprimées. Ainsi, un contrat d’une société constituée entre époux tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales18n’encourt plus l’annulation19, de même que l’absence de réunion des éléments constitutifs du contrat de société20et l’ensemble des causes de nullité des contrats en général ne constituent plus des causes de nullité des sociétés. Ces suppressions emportent un certain nombre de conséquences, pour ne citer que les plus significatives :

Une société fictive, jusqu’à présent nulle 21 22

Alors que « toute société doit avoir un objet licite » 23 24

» Les vices du consentement affectant tout ou partie des associés ne constituent plus une cause de nullité des sociétés ;

La constitution frauduleuse d’une société, dès lors que tous les fondateurs ont concouru à la fraude 25 26 27

Les effets de la nullité des sociétés : les deux nouveautés. Désormais, la liquidation d’une société civile est soumise aux règles du Livre II du Code de commerce28. En outre, lorsque la société dont la nullité est prononcée est unipersonnelle et que l’associé unique est une personne morale, s’opère une dissolution-confusion de la société et, ainsi, la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique personne morale29.

Les clauses statutaires réputées non écrites. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du « droit des sociétés »30 dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société31, est réputée non écrite32 et plus seulement celle contraire à une disposition impérative du titre IX du Code civil33. Il en va ainsi de la clause statutaire relative à un objet social illicite qui sera réputée non écrite pour violation de l’article 1833, alinéa 1er, du Code civil, disposition impérative du droit des sociétés34. Privée de son objet social, la société serait alors dissoute35.