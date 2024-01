Blanchiment : accord sur un nouveau corpus réglementaire en UE

Le 18 janvier 2024, les députés européens ont finalisé un accord avec le Conseil sur de nouvelles mesures renforçant la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l’évasion des sanctions. Ces textes font partie du train de mesures anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme de l’UE, et devront être appliqués par les banques et autres entités assujetties.