Épargne : un rapport inédit pour mieux comprendre les performances et les frais des placements financiers

Le premier rapport de l’Observatoire des produits d’épargne financière (OPEF), nouvel outil indépendant de suivi des produits d’épargne des Français, a été publié.

Ce rapport a pour objectif d’évaluer en toute transparence les performances et les frais des produits d’épargne les plus utilisés (assurance-vie, PER individuel, PEA, comptes-titres).

Il dresse un état des lieux objectif, clair et structuré de l’épargne financière des Français et présente une analyse des performances nettes comparées à l’inflation et des frais réels prélevés sur les produits.

Ce nouvel outil est appelé à évoluer chaque année pour devenir une référence dans le paysage de l’épargne en France.

Le rapport est disponible en ligne sur le site du CCSF

