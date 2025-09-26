Épargne : un rapport inédit pour mieux comprendre les performances et les frais des placements financiers
Publié le 26/09/2025 à 8h50
Le premier rapport de l’Observatoire des produits d’épargne financière (OPEF), nouvel outil indépendant de suivi des produits d’épargne des Français, a été publié.
Ce rapport a pour objectif d’évaluer en toute transparence les performances et les frais des produits d’épargne les plus utilisés (assurance-vie, PER individuel, PEA, comptes-titres).
Il dresse un état des lieux objectif, clair et structuré de l’épargne financière des Français et présente une analyse des performances nettes comparées à l’inflation et des frais réels prélevés sur les produits.
Ce nouvel outil est appelé à évoluer chaque année pour devenir une référence dans le paysage de l’épargne en France.
Le rapport est disponible en ligne sur le site du CCSF : cliquer ici
Sources :