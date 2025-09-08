Abus de position dominante par Google dans le domaine de la publicité en ligne : 2,95 milliards d’euros d’amende

Le 5 septembre 2025, la Commission européenne a infligé à Google une amende de 2,95 milliards d’euros, pour infraction aux règles européennes en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Ainsi, Google a faussé la concurrence dans le secteur des technologies publicitaires (adtech), en favorisant ses propres services de technologie d’affichage publicitaire en ligne au détriment des fournisseurs concurrents de services de technologie publicitaire, des annonceurs et des éditeurs en ligne.

La Commission a ordonné à Google i) de mettre fin à ces pratiques d’autopréférence; et ii) de mettre en œuvre des mesures visant à mettre un terme à ses conflits d’intérêts inhérents tout au long de la chaîne de fourniture adtech, en informant la Commission, dans un délai de 60 jours, de la manière dont elle entend procéder.

