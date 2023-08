Rapport 2022 de l’Autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence a publié, le 11 juillet 2023, son rapport annuel pour 2022, année durant laquelle elle a rendu 292 avis et décisions, prononcé 467,9 millions d’euros de sanctions, et enregistré un nouveau record avec 284 notifications d’opérations de concentration, dont 257 ont été examinées, parmi lesquelles des dossiers emblématiques (TF1-M6, But-Conforama).

En matière contentieuse et consultative, l’Autorité est intervenue dans de nombreux secteurs de l’économie, avec une attention particulière portée à ceux du numérique, de l’énergie ou de la santé. Elle a notamment prononcé des engagements formulés par Meta et Google et sanctionné plusieurs entreprises pour avoir abusé de leur position dominante comme EDF, Gaz de Bordeaux et Essilor.

Parmi les enjeux et défis à relever, l’Autorité entend préserver ses pouvoirs d’enquête et de contrôle pour lui permettre de continuer à sanctionner les comportements anticoncurrentiels en ce qui concerne les produits de grande consommation.

Sources :