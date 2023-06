AMF : rapport annuel 2022 et orientations 2023-2027

L’AMF a rendu public, le 26 juin 2023, son rapport annuel pour 2022. Elle y dresse le constat d’une année marquée par le retour de l’inflation et la guerre en Ukraine et d’un environnement financier en mutation et confronté à des risques nouveaux. Les marchés ont connu une forte volatilité qui se poursuit en 2023 et, dans le même temps, la Place de Paris est devenue la première place financière européenne par la capitalisation boursière. En outre, l’importance croissante de la finance durable, la digitalisation poussée de l’univers financier et l’émergence de l’intelligence artificielle participent à la mutation de l’industrie financière et des comportements d’investissement.

Dans ce contexte, l’AMF a mené des réflexions afin de définir ses grandes orientations pour la période 2023-2027, sous le nom d’« Impact 2027 », avec l’objectif d’être le régulateur exigeant d’une place financière intègre, dynamique et engagée. Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’AMF, souligne que ce nom illustre l’ambition « de faire de l’AMF un régulateur à fort impact, impliqué à la fois en amont dans la conception et l’adoption des textes, dans le déploiement des normes de la régulation, ainsi que dans la supervision. » Ces six orientations se décomposent comme suit :

Deux axes transversaux :

être un régulateur exigeant pour une place financière de premier plan ;

avoir une action internationale forte.

Trois priorités thématiques :

protéger les épargnants ;

promouvoir une finance plus durable ;

accompagner l’innovation.

Une priorité interne :

être une autorité attractive et performante au service de l’intérêt général.

