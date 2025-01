A l’occasion de l’entrée en vigueur, le 17 janvier 2025, du règlement n° 2022/2554 du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA, sur lequel v. BJB mars 2024, n° BJB201s1, note E. Jouffin), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a souhaité, après deux réunions de place organisées le 9 octobre 2024, rappeler les attendus pour les secteurs de la banque et de l’assurance à court et moyen terme.

Sont ainsi publiés une première salve de questions/réponses sur la règlementation DORA, ainsi qu’un formulaire de déclaration d’externalisation de notification des incidents majeurs.

