Finance durable : rapport de l’AMF sur le reporting taxonomie des sociétés non-financières cotées

L’Autorité des marchés financiers (AMF) avait publié, en novembre 2022, une première analyse des reportings taxonomie des sociétés cotées. Pour son second rapport, publié le 20 novembre 2023, l’AMF analyse la qualité des informations fournies par 31 sociétés non financières concernant l’éligibilité et l’alignement de leurs activités sur la taxonomie européenne.

Pour mémoire, les sociétés non financières cotées redevables des informations de durabilité ont dû publier pour la première fois en 2023 des informations relatives au niveau d’alignement de leurs activités à la taxonomie européenne. Cette deuxième édition du rapport Taxonomie est dédiée à l’analyse des informations publiées par un échantillon de sociétés cotées, avec un focus sur l’analyse d’alignement sur la taxonomie européenne en plus de la thématique de l’éligibilité déjà abordée ans la précédente étude et également analysée cette année.

Cette étude apporte un décryptage de la réglementation et met en avant de bonnes pratiques pour aider les sociétés à améliorer leur reporting, qui doit concourir à orienter les investissements vers les activités économiques durables.

