Baromètre national des entreprises du CNGTC du second semestre 2022

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) a publié une nouvelle édition de son baromètre national des entreprises, basé sur les données du RCS, relatif au second semestre 2022, en analysant son évolution au cours de la période juillet-octobre 2022.

Quelques chiffres clés

Un pic d’ouvertures de procédures collectives est enregistré entre juillet et octobre (+ 66 % à un an d’intervalle). Le secteur de l’hébergement-restauration est le plus durement touché avec une explosion d’entreprises en difficulté sur la période (+ 124 %).

Entre juillet et octobre 2022, 169 278 créations entreprises ont été enregistrées, soit une baisse de 5 % à un an d’intervalle. Dans le même temps, le nombre d’entreprises en difficulté a augmenté de 66 %, pour atteindre 12 059 ouvertures de procédures collectives.

Près d’un quart des entreprises radiées du RCS sur la période ont moins de 3 ans.

Les créations d’entreprises individuelles (dont les micro-entreprises) chutent de 14 %.

Les entreprises en difficulté sont de plus en plus jeunes (8 ans en moyenne, soit un an de moins).

Le nombre de liquidations judiciaires poursuit sa progression avec un total de 9 173 procédures ouvertes sur la période, soit une croissance de 64 %.

Toutefois, le nombre total d’entreprises en difficulté reste aujourd’hui en deçà des niveaux atteints pendant la période pré-Covid. En outre, après avoir explosé au cours du premier semestre, les radiations d’entreprises semblent aujourd’hui se stabiliser : 106 382 ont ainsi disparu du RCS entre juillet et octobre 2022, soit une diminution de 6 % à un an d’intervalle.

