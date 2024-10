Les 20 recommandations du Sénat pour mieux armer les territoires face aux inondations

Sous l’impulsion du président du Sénat, la commission des finances et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ont mené une mission de contrôle conjointe sur les violentes inondations survenues en France en 2023 et au début de l’année 2024.

Les huit mois de travaux ont nourri l’expertise des rapporteurs, Jean-François Rapin et Jean-Yves Roux, qui ont pu dresser un état des lieux des politiques de prévention des inondations et de gestion de crise et d’après-crise, sans omettre d’appréhender la diversité des territoires.

Ils ont ainsi formulé 20 recommandations visant à mieux armer les territoires face aux inondations dans un contexte de changement climatique, selon trois mots d’ordre : simplification, solidarité et adaptation.

Le 25 septembre 2024, les commissions réunies conjointement ont adopté à l’unanimité ces recommandations.

Consulter le rapport et les recommandations

