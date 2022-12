Renforcement de la collaboration entre TRACFIN et l’autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux

L’autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux (Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority – IMPA) et TRACFIN ont signé le 20 octobre 2022 un accord de coopération (Memorandum of Understanding – MoU) constituant les bases d’une coopération bilatérale renforcée pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme (BC-FT) et les activités criminelles liées.

