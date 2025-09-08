Devoir de neutralité : modification du règlement intérieur de l’ENM

L’arrêté du 5 septembre 2025 portant approbation du règlement intérieur de l’École nationale de la magistrature (ENM) a été publié au Journal officiel du 7 septembre 2025. Le texte ajoute dans l’article préliminaire qu’ « au sein des locaux de l’école, une tenue conforme aux devoirs de dignité et de neutralité est exigée des personnes soumises au présent règlement ».

« La laïcité doit être protégée et confortée partout dans notre société. Cela doit aussi être le cas dans les lieux qui forment ceux qui feront la justice de demain. C’est pourquoi le règlement intérieur de l’École nationale de la magistrature est modifié afin qu’aucune tenue à connotation religieuse ne soit acceptée. La neutralité des futurs magistrats doit être indiscutable », a commenté le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur le réseau X.

Selon la Chancellerie, cet ajout a été voulu par le garde des Sceaux pour répondre à des « manquements » constatés « au sein de la prépa Talents de l’école ».

