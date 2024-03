ENM : 353 places prévues pour 2025

Le nouvel arrêté fixant le nombre de places offertes aux trois concours d’accès à l’École nationale de la magistrature pour l’année 2024 a été publié au Journal officiel du 5 mars 2024. Ces dernières sont respectivement fixées à 271 pour le premier concours (étudiants), 64 pour le deuxième concours (fonctionnaires en reconversion) et 18 pour le troisième concours (professionnels du droit en reconversion) . Soit un total de 353 places pour la promotion 2025, contre 459 pour la promotion 2024 qui vient de faire sa rentrée.

Comme indiqué dans l’arrêté du 14 décembre 2023, les épreuves d’admissibilité des trois concours se dérouleront les 27, 28, 29, 30 et 31 mai 2024, au siège des cours d’appel et du tribunal supérieur d’appel des villes suivantes : Aix-en-Provence, Bastia, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Montpellier, Paris, Rennes, Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa et Papeete. Des centres d’épreuves supplémentaires pourront être créés.

Les dates des épreuves d’admission seront fixées ultérieurement par le jury.

Les inscriptions sont ouvertes du 8 janvier 2024 au 8 mars 2024 à 17 heures.

