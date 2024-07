Notaire salarié : entretien individuel, remplaçant libéral et instances

Le 2e épisode de Profession Notaire, le podcast du Defrénois en partenariat avec l’Assemblée de Liaison des notaires de France, est en ligne !

Nous vous proposons de partager des réflexions structurantes pour la profession, fruits des débats de la dernier session de l’AL.

Au sommaire de ce nouvel épisode consacré au notaire salarié : un volet « notaire » dans l’entretien individuel, l’incitation à la participation aux instances, un « notaire remplaçant libéral » et des notaires salariés d’instances locales.

Laurent Fritsch, notaire à Marseille et secrétaire de l’AL, et Julie Duthion, notaire à Beauvais et rapporteure générale de la 74e session de l’AL, répondent aux questions de Liliane Ricco, rédactrice en chef du Defrénois.

À écouter sur la plateforme de votre choix : https://podcast.ausha.co/actualites-notaires-defrenois

