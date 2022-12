Bilan du nouveau PER et ouverture du service « Mes contrats épargne retraite »

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique dresse le bilan du nouveau plan d’épargne retraite (PER) lancé le 1er octobre 2019.

Ainsi, au 30 juin 2022, plus de 6 millions de personnes bénéficiaient déjà de ces nouveaux PER, soit plus du double de l’objectif de 3 millions initialement fixé pour fin 2022. Cette dynamique concerne tant les PER d’entreprise que les PER individuels.

Ce troisième anniversaire est aussi l’occasion de mettre en lumière un nouveau service en ligne gratuit, « Mes contrats épargne retraite », destiné à lutter contre la déshérence des contrats d’épargne retraite.

