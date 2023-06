Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris, élu au GREVIO

Le 1er juin 2023, Guillaume Barbe a été élu membre du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), où il était candidat pour la France. Le GREVIO est l’organe spécialisé indépendant, chargé de veiller à la mise en œuvre, par les parties, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite Convention d’Istanbul.

Avocat au barreau de Paris, ancien secrétaire de la Conférence, Guillaume Barbe exerce au sein du cabinet Arpège, spécialisé en droit de la famille. Il est membre du conseil d’administration de l’Institut du droit de la famille et du patrimoine (IDFP) et secrétaire général du Centre d’arbitrage des litiges familiaux (CALIF). En tant que membre du groupe de travail sur les violences conjugales de l’IDFP, il a notamment participé à l’élaboration d’un violentomètre économique (GPL 29 juin 2021, n° GPL423w5) et d’un cyberviolentomètre (GPL 6 juin 2023, n° GPL450e4), publiés à la Gazette du Palais. Il est également co-directeur scientifique de la Gazette du Palais spécialisée Droit de la famille.