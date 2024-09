Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a publié les chiffres du déploiement du PER au 31 mars 2024.

Créé en octobre 2019, le déploiement du PER reste dynamique au 1er trimestre 2024 avec 400 000 nouveaux titulaires sur le trimestre et 6 milliards d’euros d’encours supplémentaires.

Au 31 mars, plus de 10,4 millions de personnes bénéficiaient déjà d’un PER. Près d’un PER sur deux correspond à la création d’un nouveau contrat et n’est pas issu d’un transfert.

L’entrée en vigueur des dispositions de la loi relative à l’industrie verte en octobre 2024 permettra d’accroître le financement de l’économie réelle par les PER en gestion pilotée par horizon, avec des grilles de gestion rénovées allouant une part des versements vers des actifs non cotés.

