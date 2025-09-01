Livrets d’épargne et assurance-vie restent les placements préférés des ménages

L’INSEE a publié une étude sur la détention de patrimoine des ménages en 2024.

Selon cette étude, 6 ménages sur 10 détiennent du patrimoine immobilier et financier.

Les livrets d’épargne et l’assurance-vie restent en 2024 les placements préférés des ménages : assurance-vie 42 %, livret A 78 % et 40 % LDDS.

En 20 ans, la détention d’épargne logement a diminué, tandis que les ménages se sont plus tournés vers l’assurance-vie, et plus récemment vers l’épargne retraite.

61,2 % des ménages détiennent du patrimoine immobilier, une part relativement stable. La détention de patrimoine professionnel, moins fréquente (15,3 % des ménages), est souvent liée à une activité d’indépendant.

La détention de la résidence principale augmente avec l’âge : 71 % pour les 70 ans ou plus.

46,5 % des ménages ont un emprunt en cours, essentiellement à titre privé pour un bien immobilier ou un prêt à la consommation.

