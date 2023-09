Protection de l’enfance : parution du décret sur l’accompagnement du tiers de confiance

Le décret n° 2023-826 du 28 août 2023 relatif aux modalités d’accompagnement du tiers digne de confiance, de l’accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur a été publié au Journal officiel du 30 août 2023.

Pris en application des articles 1 et 17 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le texte prévoit les modalités de l’information et de l’accompagnement du tiers de confiance, désigné par le juge des enfants, auquel un enfant a été confié. Il précise également les modalités de l’accueil durable et bénévole et prévoit enfin les modalités de désignation, par chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, de la personne de confiance de son choix.

