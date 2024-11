3 jours pour parler de sa famille avec un notaire du 11 au 13 décembre 2024

Du 11 au 13 décembre, les Notaires de France se mobilisent et proposent des consultations et des conseils juridiques offerts, en ligne et par téléphone, pour répondre aux interrogations des Français autour des sujets concernant leur famille.

Union, filiation, adoption, donation, transmission, protection… Plus de 300 notaires partout en France se relayeront pendant trois jours pour offrir des conseils adaptés à la diversité des situations familiales.

Deux rendez-vous nationaux pour échanger avec un notaire :

. des consultations en ligne, grâce à un salon virtuel sous forme de tchat, avec ou sans rendez-vous. Ce salon sera ouvert les 11 et 12 décembre de 9 h à 19 h. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes à l’adresse : https://salonvirtuel.notaires.fr.

. des consultations par téléphone, les 12 et 13 décembre, de 16 h à 20 h. Les notaires seront disponibles depuis une ligne dédiée, au « 36 20 dites notaires », pour répondre directement et anonymement aux questions que peuvent se poser les particuliers. Le coût de l’appel correspond au prix d’un appel local.

Pour accompagner cet événement national, le CSN déploie une campagne de communication (spot radio, bannières promotionnelles, réseaux sociaux…) mettant en avant l’unicité de chaque famille à travers trois visuels présentant des situations familiales différentes.

L’événement sera également déployé localement par de nombreux conseils régionaux et chambres des notaires sous forme d’événements tels que des consultations physiques, des conférences, des interventions dans les médias, etc.

