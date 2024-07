Le 12 juin à Vilnius, les notariats membres et observateurs du CNUE se sont réunis pour leur Assemblée générale plénière. En ouverture des travaux était organisée une cérémonie officielle pour célébrer l’accueil de trois nouveaux membres observateurs dans les rangs du CNUE : les notariats d’Albanie, de Géorgie et de Moldavie.

Pour l’occasion, des représentants de haut niveau des institutions notariales et politiques de ces pays sont intervenus, soulignant l’importance de cette décision, rapprochant ces notariats de leurs confrères et consœurs européens et symbolisant une étape supplémentaire sur leur chemin vers l’intégration européenne.

Le président du CNUE a rappelé également qu’une conférence sera organisée le 13 septembre prochain à Vilnius, avec pour thème « Renforcer l’État de droit et le notariat : perspectives des membres de l’Union européenne et de l’Ukraine ». La conférence sera consacrée au renforcement de la profession notariale et à l’amélioration de la coopération, avec la participation des membres du CNUE et des pays observateurs, ainsi que des représentants des institutions européennes, ukrainiennes et lituaniennes.

Enfin, les participants ont discuté des résultats des élections européennes et des échéances institutionnelles qui suivront, notamment les nominations aux plus hautes fonctions européennes : présidence de la Commission, présidence du Conseil européen et Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères.

Sources :