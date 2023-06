Autorité de la concurrence : Camille Chaserant nommée membre du collège au titre des missions relatives aux notaires et commissaires de justice

Camille Chaserant, maître de conférences, est nommée membre du collège de l’Autorité de la concurrence en qualité de personnalité qualifiée au titre des missions spécifiques relatives à la liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice (D., 25 mai 2023).

Les missions confiées aux membres délibérant sur les questions relatives aux notaires et commissaires de justice. La loi dispose que lorsque l’Autorité délibère sur les questions relatives à l’installation des notaires et des commissaires de justice, « son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable ».

Pour mémoire, les prochaines délibérations du collège relatives à ces missions interviendront d’ici la fin de l’année 2023. L’Autorité a en effet lancé en février dernier deux consultations publiques en vue de préparer des avis sur la liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice.

Notice biographique. Camille Chaserant est maître de conférences hors classe depuis 2020. Actuellement responsable du Master 2 Cadres de la Mutualité, des Assurances et de la Prévoyance (CaMAP) à l’université Paris I et co-responsable de l’antenne ivoirienne délocalisée à Abidjan, elle enseigne, depuis 1999, les sciences économiques dans plusieurs établissements supérieurs (IUT du Havre, Université du Havre, Université Paris 1).

Outre ses fonctions de directrice adjointe du centre d’économie de la Sorbonne qu’elle occupe depuis 2019, Camille Chaserant a, en novembre 2021, fondée la Chaire universitaire ESoPS (Économie sociale, protection et société) qu’elle préside depuis au sein de la Fondation Panthéon-Sorbonne.

Depuis 2020, Camille Chaserant est collaboratrice scientifique du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA).

