Bilan annuel des marchés immobiliers par les Notaires Alsace Moselle

Les Notaires Alsace Moselle dressent le bilan, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, des marchés immobiliers non plus des deux, mais trois départements, la Moselle se joignant au Bas-Rhin et au Haut-Rhin.

Les données pour les derniers mois sont un peu plus en recul :

. la régression des volumes de vente est telle qu’ils atteignent désormais les niveaux de 2015-2016 ;

. quant aux prix, leur baisse est indéniable. Si le Bas-Rhin semble plus épargné, la Moselle et le Haut-Rhin connaissent des chutes plus significatives.

Des disparités parfois très fortes sont tout de même à relever entre communes, quartiers ou secteurs desdits départements.

Les terrains à bâtir connaissent la même chute des prix, à l’exception notable du Haut-Rhin, cette exception étant néanmoins liée à une forte augmentation des volumes de vente à Saint-Louis, secteur le plus cher du département.

