Bilan du marché immobilier francilien au 2e trimestre 2024

Au 2e trimestre 2024, l’attentisme perdure et les volumes de ventes de logements anciens enregistrent un nouveau recul (- 18 % par rapport au 2e trim. 2023). Le marché de la maison connaît toujours les plus fortes baisses d’activité, avec un recul des ventes de 21 % par rapport au 2e trimestre 2023. En Petite Couronne, les ventes de maisons anciennes ont pratiquement été divisées par deux en deux ans.

Pour les appartements franciliens, la baisse des volumes de ventes est de 17 % en un an et de 36 % en deux ans. Sur les 12 derniers mois, on compte environ 106 000 ventes de logements anciens, soit un recul de 26 % et d’environ 37 000 ventes pour la seule région Île-de-France.

La contraction de l’activité est naturellement venue peser sur les prix de vente. Mais ce mouvement baissier s’atténue ou cesse progressivement, alors même que les volumes de ventes continuent de reculer. Ainsi, du 1er au 2e trimestre 2024, la baisse annuelle des prix des appartements se trouve ramenée de 8,4 % à 7,4 % en Petite Couronne et de 7,0 % à 5,5 % en Grande Couronne. Les tendances sont identiques pour les maisons mais un peu moins accentuées.

Les avant-contrats confirment ces tendances pour le 3e trimestre, avec des volumes de ventes qui pourraient encore reculer par rapport à l’an dernier et une baisse annuelle des prix toujours visible mais moins vive.

