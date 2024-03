Diffuser la culture de la justice amiable dans l’enseignement supérieur

Développer la justice amiable implique de sensibiliser les futurs juristes dès leurs premières années de formation. Le 22 janvier 2024, les professionnels et universitaires chargés de travailler sur ce sujet ont reçu leur lettre de mission des mains du garde des Sceaux.

Le développement de la justice amiable est en effet, en matière civile, l’une des priorités du plan d’action pour la Justice portée par le ministre de la Justice.

Privilégier, chaque fois que cela est possible, le recours aux modes amiables de résolution des conflits est un changement de paradigme qui implique de former préalablement tous les acteurs de la justice et de sensibiliser des futurs praticiens au plus tôt dans leur formation. Les étudiants doivent pouvoir s’imprégner de cette nouvelle culture et comprendre que l’amiable est une véritable alternative au contentieux.

Dans ce contexte, la création d’un groupe de travail « Diffusion de la culture de l’amiable dans les formations de l’enseignement supérieur » est apparue nécessaire pour dessiner des recommandations concrètes pour la diffusion de la culture de l’amiable dès les premières années d’études de droit.

La remise du rapport avec les recommandations du groupe de travail est prévue en juillet 2024.

Sources :