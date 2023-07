Diplôme d’études supérieures de notariat : publication de l’arrêté

Un arrêté du 5 juillet 2023 définit les modalités d’organisation en vue de l’obtention de ce diplôme définies à la section I du chapitre II du titre Ier du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.

Après diverses dispositions générales (titre Ier), notamment relatives au fait que les études supérieures de notariat sont assurées par l’Institut national des formations notariales (INFN) et par les établissements publics d’enseignement supérieur qui ont conclu avec lui la convention prévue à cet effet, l’arrêté précise, en particulier, les modalités d’accès à ces études (titre II), le programme des enseignements (titre II et annexe 1), les conditions du stage (titre V) et du contrôle des connaissances (titre VI).

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

