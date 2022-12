Élection de Me Lionel Galliez à la présidence de l’UINL

Me Lionel Galliez, notaire à Paris, a été élu président de l’Union internationale du notariat (UINL) lors de l’assemblée générale de l’organisation qui s’est tenue à Cancun (Mexique) le 30 novembre 2022. À la tête du notariat mondial pour un mandat de trois ans, Me Galliez prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2023.

Au cours de son mandat, il ambitionne de défendre la spécificité du modèle notarial et la diversité des systèmes juridiques, étendre et approfondir les compétences des notariats membres de l’Union Européenne, et établir un socle de doctrine pour affermir l’action de l’Union.

