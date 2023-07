Jean-Denis Combrexelle, nommé directeur de cabinet d’Elisabeth Borne

Jean-Denis Combrexelle a été nommé directeur de cabinet de la Première ministre Elisabeth Borne par arrêté du 7 juillet 2023.

Conseiller d’État, Jean-Denis Combrexelle a débuté dans l’administration centrale en 1978 comme attaché au ministère de l’Industrie. Après plusieurs postes, notamment en juridiction administrative, il rejoint le Conseil d’État en 1994 comme maître des requêtes. Il occupe le poste de commissaire du Gouvernement à la section du contentieux de 1995 à 1999, avant d’être nommé en 2000 directeur adjoint des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice. En 2001, il rejoint le ministère de l’Emploi et de la Solidarité en tant que directeur des relations du travail et devient directeur général du travail au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social en 2006.

En 2014, il revient au Conseil d’État en qualité de président de la section sociale, avant d’être nommé président de la section du contentieux en 2018, puis président de la section de l’intérieur en 2021.

En mai 2022, il devient directeur de cabinet du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, poste qu’il occupait jusqu’à maintenant.

Spécialiste du droit du travail, il est l’auteur du rapport « La négociation collective, le travail et l’emploi », remis au Premier ministre Manuel Valls en 2014. Il a également présidé le comité chargé de proposer au gouvernement une nouvelle composition du Conseil économique social et environnemental en 2021, ainsi que le groupe de travail sur la justice économique et sociale des États généraux de la justice en 2022.

Jusqu’en septembre 2022, il était également professeur associé à l’université Paris I Panthéon – Sorbonne.

