Jeunes avocats, découvrez le nouveau podcast pensé pour vous par la Gazette du Palais en partenariat avec la FNUJA !

Le 1er épisode du podcast du jeune avocat est en ligne !

Guider le jeune avocat dans son exercice professionnel et sa carrière, l’aider à surmonter ses difficultés et à rompre son isolement : tels sont les objectifs de ce podcast, qui donne la parole à des représentants des Unions des jeunes avocats de toute la France, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais / Lextenso et la FNUJA.

Au programme de ce premier épisode : « Collaboration, installation, association : quel mode d’exercice pour débuter ? ».

Y a-t-il un mode d’exercice idéal pour commencer sa carrière ? Quels sont les avantages et les inconvénients de la collaboration libérale ? Comment s’installer ? Pourquoi s’associer ? Comment développer son réseau et sa clientèle ?

Simon Dubois, président de la FNUJA, répond aux questions de Laurence Garnerie, Rédactrice en chef de la Gazette du Palais.

À écouter sur la plateforme de votre choix : Le podcast du jeune avocat – Gazette du Palais (gazette-du-palais.fr)