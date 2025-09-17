L’activité de TRACFIN en 2024

Après un premier bilan sur l’activité des professions déclarantes en 2024, TRACFIN a publié un deuxième tome mettant en lumière l’action du service de renseignement financier de Bercy dans trois domaines clefs : la lutte contre le blanchiment des fonds d’origine criminelle, l’identification des atteintes aux finances publiques, l’entrave du financement du terrorisme et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.

En 2024, TRACFIN a transmis 3 998 notes d’information à ses partenaires (autorités judiciaires, services de renseignement, administrations), contre 3 649 en 2023. Cette progression (9,6 %) s’accompagne d’une augmentation des signalements globalisés qui, passant de 25 à 59 en 2024, ont visé un total de 12 079 cibles, contre 5 053 l’année précédente.

S’agissant de la lutte contre le blanchiment des fonds, l’activité de Tracfin a été particulièrement marquée par une offensive menée contre les sociétés dites « lessiveuses », structures éphémères utilisées pour blanchir des fonds issus de la fraude ou du crime organisé.

Au-delà des notes d’information émises, la massification de l’exploitation des informations détenues par TRACFIN a permis de cibler plus de 12 000 personnes, morales et physiques, au travers des transmissions globalisées adressées aux administrations partenaires. Les principales typologies identifiées dans ces signalements concernent des cas de fraude fiscale, sociale, fraude au compte personnel de formation (CPF) ou encore fraude documentaire.

Concernant la lutte contre le terrorisme, ses investigations, couvertes par le secret de la défense nationale, ont permis la diffusion de plus de 2 000 notes de renseignement en 2024.

Sources :