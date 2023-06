Lancement de la plateforme d’apprentissage en ligne du CNUE

Le 26 avril 2023, le CNUE participait à la conférence en ligne organisée par la Commission européenne sur le thème « Formation judiciaire : les bonnes compétences pour s’adapter à la numérisation de la justice ».

À cette occasion, le CNUE a annoncé le lancement officiel de sa plateforme d’e-learning pour les notaires. Accessible via le site du Réseau notarial européen, la plateforme propose un ensemble de ressources pédagogiques adaptées aux besoins des notaires. Pour l’instant, elle comprend des webinaires et des modules d’apprentissage interactifs dans trois domaines prioritaires du droit européen : le droit de la famille, le droit des sociétés et le droit de la protection des données.

Pour le président du comité de pilotage Formation du CNUE, un tel outil permettra de proposer de nouvelles méthodologies de formation et de mieux répondre aux attentes des notaires dans leur travail quotidien.

Il permettra également de toucher un public plus large, ce qui contribuera directement à la réalisation des objectifs fixés par la Commission, à savoir offrir une formation en droit de l’UE ou d’un autre État membre à 30 % des notaires européens d’ici 2024.

Le président du CNUE a souligné que cette plateforme d’apprentissage en ligne était l’exemple parfait de la manière de répondre à la numérisation croissante des activités des notaires.

