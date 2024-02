Lancement du nouveau programme de formation EL@N II

Sous la présidence de Me Marc Wilmus, président du groupe de travail « Formation » du CNUE, et avec la participation active de représentants de tous les partenaires du consortium, la réunion de lancement du projet EL@N II a permis de discuter et de planifier le déploiement d’activités dans le cadre de cinq modules de formation clés, revêtant une grande importance pour les notaires d’Europe.

La réunion a donné lieu à des présentations par les responsables de différents groupes de travail, exposant les projets de conception de modules sur le droit des successions, le blanchiment de capitaux, l’exécution transfrontalière des actes authentiques, l’anglais pour les notaires et le renforcement de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique notariale.

Le matériel de formation sera progressivement mis à la disposition des notaires se connectant sur la plateforme e-learning du CNUE, accessible via le site web du RNE. EL@N II permettra en outre aux notaires de se former, de se rencontrer et d’échanger leurs points de vue et opinions par le biais d’une série de séminaires et de webinaires.

Cet événement collaboratif a permis aux partenaires de partager des idées et des réflexions sur les futurs modules, favorisant un accord collectif sur les rôles, les tâches et les calendriers pour la livraison des résultats du projet. Le consortium espère une mise en œuvre dynamique et efficace de ces initiatives, permettant à EL@N II d’atteindre ses objectifs en matière d’innovation et de progrès dans les pratiques notariales.

Le projet durera deux ans et s’appuiera sur la coopération des notariats nationaux d’Autriche, Belgique, Croatie, République tchèque, Allemagne, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Espagne, ainsi que de l’Union internationale du notariat (UINL) et de l’Association du réseau Européen des registres testamentaires (ARERT). La France soutiendra le projet en tant que partenaire associé.

Sources :