L’année des Notaires2Normandie : un trophée de la communication et un manifeste

Les Notaires2Normandie lauréats des Trophées de la communication et de la presse en Normandie. L’année 2022 aura décidément été un millésime exceptionnel pour la chambre des notaires de la cour d’appel de Caen, puisqu’après avoir été désignée comme lauréate pour le podcast « Histoires vraies : les notaires vous racontent », le mapping « Le Droit impertinent » des Notaires2Normandie vient d’être primé aux Trophées de la communication de Normandie !

Transformer la façade de la chambre des notaires en écran de cinéma géant pour embarquer le grand public sur la Planète droit ; telle était l’ambition des Notaires2Normandie lors de cette opération de communication hors norme destinée à bousculer les codes qui s’est déroulée à Caen du 28 janvier au 6 février dernier.

Pari gagné et récompensé par le jury du Trophée de la communication évènementielle et relations presse organisé par le Club de la Presse et de la communication de Normandie, le jeudi 24 novembre.

Succès partagé avec Damien Gérard et Guillaume Boittin, qui ont cosigné le lexique juridique décalé à l’origine du projet.

Pour aller plus loin et voir une courte vidéo de cette opération :

Les Notaires2Normandie : alliés de tous et de chacun. Considérant que, dans un monde frénétique, prédominé par l’instantanéité, le notariat souffre d’un décalage de perception susceptible d’occulter sa réelle utilité sociale, les Notaires2Normandie ont souhaité donner la parole à ses acteurs, notaires et collaborateurs. De cette réflexion est né un manifeste, puis le film qui le met en images.

Découvrez-le en

