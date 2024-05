Laureline Peyrefitte, nommée directrice des affaires criminelles et des grâces

Laureline Peyrefitte a été nommée directrice des affaires criminelles et des grâces. Elle était Inspectrice générale de la justice depuis mars 2024, après avoir été directrice de cabinet adjointe du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti pendant presque deux ans. Elle avait précédemment occupé les postes de procureur de la République au tribunal de grande instance de Lorient et au tribunal judiciaire de Meaux. À la direction des affaires criminelles et des grâces, Laureline Peyrefitte remplace Olivier Christen, devenu procureur national antiterroriste.

