Le rendez-vous des Notaires de France au 60e Salon international de l’agriculture

Cette année, comme depuis 30 ans, les Notaires de France seront présents au Salon international de l’agriculture, du samedi 24 février au dimanche 3 mars, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles de Paris.

Création d’une entreprise agricole, bail rural, déclaration d’insaisissabilité, transmission de son exploitation, régime matrimonial, immobilier, fiscalité… Tous les jours plusieurs notaires venus des quatre coins de la France, offriront aux agriculteurs et aux visiteurs des consultations, des informations et des conseils juridiques sur le stand du Conseil supérieur du notariat (stand B 54, à l’entrée du pavillon 4) et tiendront cette année plusieurs conférences en droit rural, ouvertes à tous :

. Samedi 24 février à 11 h : le droit et l’exploitation des terres

. Lundi 26 février à 12 h : les clefs juridiques pour une installation réussie

. Mercredi 28 février à 15 h : quizz et conseils avisés d’un notaire compétent en droit rural

. Vendredi 1er mars à 12 h : l’impact du droit de la famille sur l’activité de l’exploitant agricole

. Dimanche 3 mars à 11 h : l’impact du droit de la famille sur la vie de l’exploitant agricole

En outre, comme chaque année, le Conseil supérieur du notariat et le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire remettront le Prix au gagnant du concours des lycées agricoles le mercredi 28 février à 11 h. Cette année, le thème était « La production d’énergie renouvelable sur l’exploitation agricole : quelles opportunités ? ». C’est la classe de Terminale STAV du lycée de la Bourbonnais à Moulins (03) qui remporte la première place.

