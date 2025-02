Le rendez-vous des Notaires de France au 61e Salon international de l’agriculture

Fidèles depuis plus de 30 années, les Notaires de France seront présents au Salon international de l’agriculture, du samedi 22 février au dimanche 2 mars 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles à Paris.

Création d’une entreprise agricole, bail rural, déclaration d’insaisissabilité, transmission de son exploitation, régime matrimonial, immobilier, fiscalité… Chaque jour, des notaires compétents en matière de droit rural et venant de tout le territoire français offriront aux agriculteurs et aux visiteurs des consultations et des conseils juridiques sur le stand des Notaires de France (stand B 56, pavillon 4). Ils tiendront cette année plusieurs conférences en droit rural :

Dimanche 23 février à 11 h 00 : quiz sur le droit rural

Lundi 24 février à 15 h 00 : présentation du rapport « Faciliter et simplifier l’activité agricole » par les membres de la section de droit rural de l’Institut d’études juridiques du CSN

Mercredi 26 février (lieu et horaire précisés ultérieurement) : remise du prix des lycées agricoles

Mercredi 26 février à 15 h 00 : conférence « La première installation des jeunes agriculteurs »

Jeudi 27 février à 11 h 00 : quiz sur le droit rural

Jeudi 27 février à 14 h 30 : « Les fermiers autrefois pivots de la société : économie et vie privée », par Jérôme Fehrenbach, Directeur général du CSN, auteur de l’ouvrage Les Fermiers

Samedi 1er mars à 11 h 00 : quiz sur le droit rural

Dimanche 2 mars à 11 h 00 : « Les clés d’une installation réussie pour les jeunes exploitants agricoles »

En outre, comme chaque année, le CSN et le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire remettront le prix au gagnant du concours des lycées agricoles le mercredi 26 février. Cette année, le thème était : « La pluriactivité est-elle un réel atout pour les agriculteurs ? ». Le grand gagnant est le « BTSA ACSE formation continue » du lycée MFR/CFTA La Ferté-Macé, à La Ferté-Macé.

Sources :