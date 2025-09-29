L’équilibre fragile du marché francilien : conjoncture immobilière de juillet 2025

La dernière note de conjoncture immobilière francilienne révèle une timide reprise des volumes de ventes et une consolidation des prix.

Entre mai et juillet 2025, 34 570 ventes de logements anciens ont été réalisées en Île-de-France (+ 8 %), portée surtout par les ventes des maisons. Cette dynamique reste toutefois loin des volumes observés en 2023.

Entre juillet 2024 et juillet 2025, les variations sur un an restent minimes en Île-de-France. Le prix des appartements est stable (+ 0,2 %). De la même façon, pour chacun des secteurs géographiques, les variations sont limitées (entre – 1 % et + 1 %). Le prix dans la Capitale s’établit à 9 520 €/m², un niveau stable sur un an (+ 0,3 %).

Pour les maisons, les évolutions de prix sur un an s’inscrivent toujours en recul, en particulier en petite couronne (- 2,0 %).

