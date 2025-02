Les Notaires de France au 3e Congrès international des Médiations

Les Notaires de France marquent une étape décisive dans leur engagement pour la médiation en participant à la 3e édition du Congrès international des Médiations qui se tiendra à Angers du 12 au 14 mars 2025, au Centre de Congrès Jean Monnier d’Angers, sous le haut patronage du président de la République. Cette manifestation, qui rassemble tous les deux ans des experts de la résolution amiable des conflits, est une occasion importante pour le CSN d’affirmer le rôle central des notaires dans la médiation.

Un rayonnement international stratégique. Le congrès, qui accueillera près de 1 000 participants venus du monde entier, offre aux Notaires de France un espace exceptionnel pour présenter leur position d’acteurs clés de la médiation. La présence de délégations internationales (Espagne, Allemagne, Mexique, Canada, Argentine, États-Unis…) sera l’occasion de valoriser l’expertise française du notariat en matière de résolution amiable des conflits et d’enrichir les pratiques professionnelles par des échanges d’expériences transfrontaliers.

Une visibilité renforcée pour la médiation notariale. Pour cette première participation, le CSN déploie un stand au Village des exposants. Sous la bannière « Notaires de France – Médiation » et le slogan évocateur « Des mots pour combattre les maux », cet espace permettra d’accueillir les visiteurs, d’échanger et de présenter le rôle des notaires en matière de médiation, notamment dans la prévention et la gestion des conflits.

Une expertise reconnue dans le droit de la famille. La participation de Me Nathalie Bonnaud-Choukroun, notaire à Corbeil-Essonnes, à une table ronde sur le droit de la famille, le jeudi 13 mars à 11 h, viendra illustrer l’expertise des notaires dans le cadre de la famille. Cette intervention mettra en lumière comment l’approche notariale, alliant expertise juridique et compétences en médiation, permet de résoudre efficacement les situations familiales complexes tout en préservant les relations entre les parties.

Le notaire : un juriste aux compétences uniques. La position privilégiée du notaire comme tiers de confiance, couplée à son expertise juridique approfondie, en fait un médiateur d’exception. Cette double compétence, unique dans le paysage juridique français, permet aux notaires d’apporter une plus-value significative dans la résolution des conflits, qu’ils soient familiaux, successoraux ou patrimoniaux. Leur capacité à allier conseil juridique et médiation garantit des solutions à la fois équitables et juridiquement sécurisées.

Les médiateurs notaires : un réseau national structuré au service de la médiation. Les 26 centres de médiation notariale répartis sur tout le territoire français témoignent d’une organisation professionnelle mature et efficace, capable de déployer nationalement une offre de médiation de haute qualité. Ces centres, animés par des notaires ayant suivi une formation spécialisée en médiation, constituent un maillage territorial unique, capable de répondre aux besoins de médiation des particuliers, des entreprises, des associations et des magistrats.

