Les notaires européens renforcent leur expertise en matière de LCB-FT

Le 25 septembre 2025, le Conseil des Notariats de l’Union Européenne (CNUE), en coopération avec le Conseil général du notariat espagnol, a organisé à Madrid un séminaire de formation de haut niveau dans le cadre du projet EL@N II, cofinancé par la Commission européenne.

Cette rencontre a porté sur les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) et le financement du terrorisme (FT), un domaine prioritaire pour la profession notariale européenne.

Accueilli au Conseil des notaires de Madrid, le séminaire a réuni des experts issus des cellules de renseignement financier (CRF), des autorités répressives et du secteur notarial.

À travers des interventions et des études de cas pratiques, les participants ont analysé les tendances actuelles, les risques émergents et les stratégies de conformité dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

