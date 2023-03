« L’étude », une minisérie en 6 épisodes produite pour le CSN

Destinée dans un premier temps aux 17 300 notaires de France et leurs 67 500 collaborateurs, le CSN dévoile « L’étude », une minisérie en 6 épisodes de 8 minutes mettant en lumière la raison d’être du notariat au quotidien.

Jouant avec l’ensemble des codes dramatiques et esthétiques des séries actuelles, « L’étude » est une fiction qui s’inspire d’histoires réelles pour évoquer avec humanité et justesse les situations de vie, parfois complexes, qui conduisent les Français à la rencontre des notaires.

On découvre ainsi la vie d’une étude notariale d’une ville en province à travers l’arrivée de Leila Nivert (Sophia Yamna), jeune notaire parisienne rejoignant l’office de Maître Philippe Dupré (Arnaud Viard) et ses deux collaborateurs Nicolas (Benoît Blanc) et Delphine (Marie-Pierre Bellefleur) pour l’intégrer à terme comme nouvelle associée, si tout se passe bien…

La série est réalisée par Matthieu Boivineau et coécrite par Matthieu Boivineau et Thomas Gayet. Elle est produite par Capa Corporate pour le CSN avec le soutien de la Banque des territoires.

La minisérie est disponible en libre accès depuis la chaîne YouTube du CSN à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/playlist?list=PLE2VTT6vOoqfBR6aSrCAx7byZMCUh5JSF

