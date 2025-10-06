L’Union internationale du notariat en réunions institutionnelles à Berlin

Me Bertrand Savouré, Président du Conseil supérieur du notariat (CSN), s’est rendu à Berlin pour participer à l’Assemblée des notariats membres de l’Union internationale du notariat (UINL) ainsi qu’au 31e congrès de l’UINL, du 2 au 4 octobre 2025.

L’Assemblée des notariats membres de l’UINL a été marquée par l’acceptation du Kirghizstan en tant que 93e membre ainsi que par l’élection de son nouveau président, Me David Figueroa Márquez, Président honoraire du notariat mexicain, qui prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2026, succédant à Me Lionel Galliez.

Pendant sa présidence, Me Lionel Galliez aura mené à bien de nombreux projets pour le notariat mondial parmi lesquels le Code international du notariat, les coopérations avec la Banque Mondiale et l’Union internationale de la Magistrature, l’organisation de l’Université du notariat mondial à Paris.

Le 31e congrès de l’UINL, dont le thème est « Le Notariat en mouvement – Nouvelles technologies – Nouvelles missions », a vu l’intervention de nombreux notaires français. Se sont tenues des conférences et des tables rondes sur la sécurité numérique, la délivrance des apostilles et des légalisations, les archives numériques et la conservation des documents, l’authentification à distance et l’identification, la cybersécurité et la protection des données, le mandat de protection future ou encore les bonnes pratiques notariales pour la protection des mineurs et personnes vulnérables.

Sources :