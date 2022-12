Magistrats : ouverture de trois concours d’entrée à l’ENM en 2023

Un arrêté du 19 décembre 2022 confirme l’ouverture de trois concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature pour 2023 : le 1er concours pour les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente attesté ; le 2e concours pour les fonctionnaires, militaires et autres agents de l’État justifiant au 1er janvier 2023 d’une durée de quatre ans au moins de service en ces qualités ; et le 3e concours pour les professionnels du secteur privé justifiant durant huit années au total d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel.

L’arrêté précise que les épreuves d’admissibilité se dérouleront les 5, 6, 7, 8 et 9 juin 2023, au siège des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Montpellier, Paris, Rennes, Versailles, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion, Nouméa et Papeete et du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les épreuves pourront également se dérouler au siège de la chambre d’appel de Mamoudzou pour les candidats qui demanderont à y composer. Des centres d’épreuves supplémentaires pourront aussi être créés. Les dates des épreuves d’admission seront fixées plus tard par le jury.

Le nombre de places pour chacun de ces concours sera précisé ultérieurement par un nouvel arrêté du ministre de la Justice.

Sources :