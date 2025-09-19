Notaires de France : semaine de la médiation du 10 au 18 octobre 2025

Du 10 au 18 octobre 2025, les Notaires de France participent à la semaine internationale de la médiation.

Les événements :

. une conférence en live, le 13 octobre, sur la page Facebook des Notaires de France, animée par Me Edouard Grimond, ambassadeur de la médiation au CSN, et Me Judith Régnier, médiatrice auprès du CMANOT-Paris ;

. les 26 centres de médiation du notariat mobilisés sur l’ensemble de la semaine avec l’organisation de permanences d’information, de sessions interactives animées par des notaires spécialisés en médiation, abordant des thématiques variées telles que les conflits familiaux, les différends immobiliers et les litiges commerciaux ;

.et, partout en France, des conférences, ateliers, informations, pour faire découvrir les outils de la médiation au public et participer au développement de la culture de la médiation.

Retrouvez l’ensemble des événements sur le site officiel

