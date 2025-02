Notaires d’Europe : lancement du projet JuWiLi II

Le 24 janvier 2025, le notariat autrichien a accueilli à Vienne la réunion de lancement du projet JuWiLi II (Justice Without Litigation for Europe II).

Ce projet ambitieux, coordonné par le notariat autrichien et cofinancé par l’Union européenne, s’inscrit dans la continuité du premier projet JuWiLi (2020-2022).

L’objectif de JuWiLi II est de renforcer la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne, en transférant certaines procédures judiciaires non contentieuses à des acteurs non judiciaires, tels que les notaires.

Le projet met en lumière le rôle croissant des notaires dans des domaines essentiels, tels que les successions, le divorce, la responsabilité parentale et la protection des adultes.

