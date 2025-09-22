Notaires d’Europe : un nouveau programme de formation pour 2026-2028

La Commission européenne a officiellement accepté la proposition de projet EL@N III des notaires d’Europe pour la période 2026-2028.

EL@N III renforcera la formation des notaires à travers l’Europe, en se concentrant sur les deux axes stratégiques suivants.

Compétences numériques pour les notaires. La formation abordera les défis de l’ère numérique, notamment la cybersécurité, l’hameçonnage (phishing), la sécurité de l’information, l’authentification des visioconférences et des certificats numériques, les outils de communication sécurisée et la gestion des documents numériques, les cryptoactifs et la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et l’interconnexion des registres des testaments. Mobilité des sociétés. La formation couvrira également le registre des bénéficiaires effectifs, la mise en œuvre des directives européennes et le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS).

Le programme adoptera une approche d’apprentissage mixte, combinant modules d’e-learning via la plateforme du réseau notarial européen et des séminaires transfrontaliers en présentiel dans quatre États membres de l’UE.

Un « Erasmus des notaires » sera également développé afin de favoriser l’échange de connaissances et une coopération renforcée entre notariats européens.

