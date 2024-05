Notaires d’Europe : une 34e conférence sur le thème de la décennie numérique et de l’intelligence artificielle

La 34e Conférence des Notaires européens, organisée par la Chambre Autrichienne des Notaires, s’est tenue à Salzbourg les 18 et 19 avril. Des intervenants de haut niveau de la Commission européenne, du Parlement européen et d’éminents experts internationaux ont apporté leurs contributions et leurs points de vue aux 200 participants sur le thème : « La décennie numérique de l’Europe-Intelligence artificielle & transformation numérique ».

Le président du CNUE a ouvert la conférence et abordé la question urgente de l’intelligence artificielle. Il a mentionné son utilisation actuelle par plusieurs notariats européens, tout en réitérant la nécessité de maintenir le pouvoir de décision final entre les mains des notaires eux-mêmes, afin de garantir la préservation de la sécurité juridique.

L’intelligence artificielle a également été au cœur des discussions du premier panel : « Intelligence artificielle : le facteur d’authenticité et l’État de droit dans un contexte de désinformation croissante ».

Un deuxième panel a été consacré à l’initiative phare de la Commission européenne, la « Décennie numérique », qui fixe des objectifs ambitieux pour 2030 afin d’assurer à l’Europe une position de chef de file dans le domaine du numérique.

Un dernier panel a examiné comment ces développements affectent la politique judiciaire de l’Union européenne lorsqu’il s’agit d’être pertinent pour les citoyens dans le contexte de la numérisation de la coopération judiciaire et, en particulier, de l’initiative actuelle sur l’inclusion dans la protection des adultes.

Sources :