Notaires du Grand Paris : publication des volumes et du prix de l’immobilier à fin août 2022

Des volumes de ventes toujours historiquement élevés malgré une tendance baissière. 51 400 logements anciens ont été vendus en Île-de-France de juin à août 2022, soit 9 % de moins qu’à la même période il y a un an.

Comme les mois précédents, et après un niveau d’activité exceptionnelle en 2020 et 2021, le marché de la maison se replie (- 15% en Île-de-France) avec un recul de 17 % en Petite Couronne et de 15 % en Grande Couronne.

Les volumes de ventes de la période restent toutefois encore 16 % au-dessus de la moyenne observée ces dix dernières années.

À Paris, les volumes de ventes progressent de 4 % (+ 10 600 appartements vendus en 3 mois).

Vers une différenciation moins marquée des évolutions de prix entre maison et appartement ? En un an, en Île-de-France, les prix des logements ont augmenté de 1,9 %. Les hausses de prix restent beaucoup plus modérées pour les appartements (+ 0,4 %) que pour les maisons (+ 5,3 %).

À Paris, le prix au m² s’établit à 10 630 € en août 2022 (+ 0,9 % en un trimestre). En un an, la tendance reste encore baissière (- 1,2 %).

Sources :