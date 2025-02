Note de conjoncture immobilière des Notaires de France : la fin de la chute ?

Les Notaires de France ont publié leur dernière note de conjoncture immobilière.

Fin de la chute ? Le volume de transactions de logements anciens en cumul sur les 12 derniers mois en France atteint 778 000 transactions à fin novembre 2024, affichant une baisse annuelle de désormais 12 %.

Le marché immobilier semble enfin atteindre son point bas après deux années de chute brutale et vertigineuse. Des signes de reprise pourraient dès lors sembler apparaître çà et là, mais celle-ci reste pour le moment erratique et hétérogène sur le territoire.

Prix des logements anciens : une baisse de moins en moins marquée. En France métropolitaine, les prix des logements anciens baissent de 3,9 % au 3e trimestre 2024, au même rythme pour les appartements et les maisons.

D’après les projections sur les avant-contrats, la baisse annuelle des prix des logements devrait s’atténuer progressivement de manière très significative.

En province, sur un an, les prix des logements anciens reculent de 3,4 % ; une baisse plus marquée pour les maisons (- 3,6 %) que pour les appartements (- 3 %).

En Île-de-France, sur un an, les prix continuent de baisser fortement, mais à un rythme moins soutenu, pour atteindre – 5,3 % au 3e trimestre 2024 (- 5,3 % pour les maisons et – 6,7 % pour les appartements). La baisse annuelle des prix dans la Capitale serait ramenée à 1,4 % alors qu’elle atteignait 7,7 % un an plus tôt.

Le marché du neuf. Les autorisations de logements diminuent (- 5,7 % par rapport à octobre 2024) et s’établissent à 26 900. Le nombre de logements autorisés se situe 30 % en dessous de son niveau moyen des 12 mois précédant le premier confinement. De décembre 2023 à novembre 2024, 330 900 logements ont été autorisés à la construction, soit 11,9 % de moins que lors des 12 mois précédents et 28 % de moins qu’au cours des 12 mois précédant la crise sanitaire.

En novembre 2024, 20 900 logements auraient été mis en chantier, soit 300 de plus qu’en octobre 2024. Au cours des 12 derniers mois, 258 500 logements auraient été mis en chantier, soit 49 900 de moins qu’entre décembre 2022 et novembre 2023.

