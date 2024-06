Pierre Tarrade élu nouveau Président de la Chambre des notaires de Paris

Me Pierre Tarrade a été élu le 31 mai 2024 à la présidence de la Chambre des notaires de Paris pour un mandat de deux ans (mai 2024-mai 2026).

Âgé de 51 ans, il est notaire associé dans un office du 8e arrondissement. Titulaire d’un DESS en droit notarial de l’université Panthéon-Assas, il est également ancien élève de l’Institut d’Études Politiques de Paris.

Il participe depuis le début de son exercice au Comité de consultation du CRIDON de Paris et aux travaux de l’Institut d’études juridiques du CSN.

Il a également participé à deux congrès des notaires : celui de Lyon en 2013 sur les propriétés publiques, et celui de Bruxelles en 2019 sur le droit international privé, comme rapporteur général.

Membre de la Chambre de 2008 à 2011, il en a animé la Commission internationale. Membre actif de l’Institut international d’histoire du notariat, il préside depuis 2021 la Commission Notariale des Archives et fait à ce titre partie du Conseil supérieur des archives de France.

De 2022 à 2024, il a exercé la fonction de Premier Vice-Président de la Chambre. Au cours de ce mandat, il a été à l’initiative et a porté une matinée sur l’IA Générative qu’il compte développer à l’occasion de son mandat de Président.

Passionné par l’histoire, notamment celle du notariat, il est un amoureux de la Ville éternelle, de ses bâtiments, de son passé, de son ambiance culturelle et gastronomique. Il y passe au minimum un séjour chaque année pour y déployer notamment son autre passion, la photographie.

Élu Président de la Chambre des Notaires de Paris, il a déclaré : « C’est ainsi que, forts de notre ADN notarial, sereins dans l’anticipation de notre avenir, nous saurons rayonner en jouant pleinement le rôle essentiel qui est le nôtre au cœur de la Cité ! ».

Son programme s’articule autour de trois axes majeurs : renforcer l’ADN unique du notariat, préparer l’avenir, et s’affirmer comme un acteur au cœur de la cité. Concrètement, cela se traduit par une volonté ferme de pérenniser et moderniser la profession notariale pour l’avenir.

Me Tarrade aborde une approche proactive face à la révolution de l’IA Générative, avec l’ambition de définir la Chambre comme une « entreprise à mission », qu’elle soit sociale, environnementale ou axée sur l’économie durable.

Au cours de son mandat, il sera entouré de Mes Sophie Thibert-Belaman, Première Vice-Présidente ; Charles-Edouard Peschard, Vice-Président en charge de la discipline et de la déontologie ; Cécile Meunier, Vice-Présidente, et enfin Dominique Devriendt, Vice-Président en charge de la vie de la Compagnie et la confraternité.

Le programme complet est accessible ici.

Sources :