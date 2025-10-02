Podcast Profession Notaire : la limitation des données personnelles des actes notariés

Retrouvez le 9e épisode de Profession Notaire, le podcast proposé par le Defrénois en partenariat avec l’Assemblée de Liaison des notaires de France, au cours duquel Me Coralie Leveneur, notaire à Paris et rapporteur général de la 75e session de l’AL, partage avec nos auditeurs les réflexions issus des débats de la 75e session de l’AL qui s’est tenue sur le thème de « L’avenir de l’acte notarié ».

Dans ce dernier épisode, Me Leveneur répond aux questions de Liliane Ricco, rédactrice en chef du Defrénois, relatives à la limitation de la publication des données des actes notariés au guichet unique et au service de la publicité foncière, à la protection des données notamment aux vues du RGPD et intégration de la proposition à réforme à venir de la publicité foncière.

À écouter sur la plateforme de votre choix : https://podcast.ausha.co/actualites-notaires-defrenois

